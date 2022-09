Milan, il racconto della giornata: rossoneri a Salisburgo, domani la prima di Champions

MilanNews.it

Di seguito, tutte le notizie raccolte nella giornata appena conclusa:

11.20 - Come riporta l'inviato di Milannews.it, qualche istante prima di iniziare l'allenamento di rifinitura in vista della trasferta sul campo del Salisburgo (domani alle 21), Stefano Pioli ha chiamato a sè tutti i suoi giocatori per spiegare loro dei movimenti: il tecnico rossonero ha parlato con loro divisi a piccoli gruppi a seconda del ruolo. Questi i gruppetti nel dettaglio: Messias-Saelemaekers, Origi-Giroud, Adli-De Ketelaere-Leao-Brahim, Tonali-Theo-Ballo-Pobega, Vranckx-Bennacer, Kjaer-Kalulu-Tomori-Gabbia-Thiaw, Calabria-Dest, Leao-Giroud.

13.00 - Per la sfida di domani fra Salisburgo e Milan ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Perché lo stadio austriaco sarà sold out, con 29.520 spettatori per la prima giornata in Champions League.

18.57 - Ci sarà domani l'esordio in Champions League del Milan. Come raccolto dalla redazione di MilanNews.it, la squadra rossonera ha effettuato la pitch inspection sul prato della Red Bull Arena dove domani sera affronterà il Salisburgo nel match valido per la prima giornata del gruppo E.

19.10 - Calabria in conferenza: "La Champions deve essere la nostra casa. A De Ketelaere non manca il talento". Pioli: "Importante iniziare bene domani. Cardinale? Milan club solido".