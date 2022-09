Milan, il racconto della giornata: vigilia del Derby, Pioli in conferenza e probabile formazione. UEFA, lista e settlement agreement

MilanNews.it

© foto di Gaetano Mocciaro

Di seguito, le notizie della giornata appena conclusa:

10.46 - Arrivano conferme in merito alla presenza domani sera sulle tribune di San Siro di Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, per il derby contro l'Inter. Insieme al nuovo proprietario del Milan, ci dovrebbero essere anche Paul e Gordon Singer, numero uno e numero due del fondo Elliott.

11.30 - Sergino Dest, neo acquisto rossonero per la fascia destra, ha parlato ai canali ufficiali del Milan del suo trasferimento al Diavolo. Dest ha detto: “Tutto è successo molto in fretta, in un giorno. Ho dovuto prendere una decisione in maniera molto veloce e cambiare vita, squadra, paese e cultura. Amo il Milan, è un club per cui avrei sempre voluto giocare da ragazzo. Sono felice e onorato di iniziare a giocare per questo club, darò il massimo. Non ho mai giocato in Italia ma ho visto alcune partite del campionato italiano. È un campionato di alto livello e dovremmo affrontare alcune ottime squadre, ma sul petto abbiamo lo scudetto e dobbiamo conservarlo anche per la prossima stagione. All’Ajax giocavo come ala, poi anche come terzino. Abbassarmi a terzino è stata una buona idea che mi ha permesso di mostrare le mie qualità sia in fase difensiva che in fase offensiva. Ho una buona resistenza e ricopro tutta la fascia. Per me giocare terzino si tratta del ruolo più congeniale, sia a destra che a sinistra. Questo mi ha aiutato a diventare un giocatore professionista. Il Milan sta tornado, sta facendo molto bene, ha vinto il campionato. Percepisco che sta tornando ai livelli di quando ero bambino e guardavo le partite di questa squadra. Per me è la scelta giusta, il momento perfetto per arrivare qui con questi compagni. Faremo di tutto per riportare questo club dove merita. Ho parlato un po’ con Kessie che ha giocato qua e mi ha detto solo cose positive, e questo mi ha aiutato. Qui hanno giocato tantissimi campioni, ma Ronaldinho è stato il massimo per me, una gioia da vedere. Mi piacciono molto i brasiliani che hanno giocato in passato nel Milan. DI quel gruppo facevano parte Kakà, Ronaldinho appunto e gli altri. Ero quasi ossessionato da loro, li guardavo sempre. Voglio giocare anche in vista del Mondiale ovviamente, ma non solo per quello. Questa è una grande opportunità per me e non ci ho pensato due volte. Ho accettato subito e voglio giocare con lo scudetto sul petto. Saluto ai tifosi? Ciao fans, sono Sergino e sono pronto a dare il massimo. Sono felice e orgoglioso di essere qua in un club importante che ha vinto lo scudetto. Ci vediamo presto”.

12.13 - 41.500! È il numero di tessere stagionali sottoscritte dai tifosi rossoneri per la Serie A 2022/23. Chiusa ufficialmente la campagna abbonamenti c'è una novità per tutti gli appassionati sostenitori milanisti: da oggi, venerdì 2 settembre, inizia la fase di iscrizione per la Waiting List in vista della prossima stagione, necessaria per garantirsi la priorità - subito dopo la fase di rinnovo e prima della vendita libera - nella campagna abbonamenti 2023/24.

Iscriversi alla lista di attesa è semplice e veloce, basta andare sul sito abbonamenti.acmilan.com e compilare il form dedicato!

14.00 - Mister Stefano Pioli in conferenza: "Con RedBird siamo in buone mani. Mai avuto paura di perdere Leao. Derby? Giocheremo bene perchè siamo forti". Clicca qui per leggere tutte le dichiarazioni dell'allenatore alla vigilia del Derby!

16.19 - Milano, 2 settembre 2022 – AC Milan è lieto di confermare di aver raggiunto un accordo con il network sportivo regionale Yankees Entertainment and Sports Network (YES Network), con sede a New York City. Attraverso quest’accordo, YES Network trasmetterà settimanalmente diverse ore di contenuti AC Milan, avvicinando così ancora di più i Campioni d’Italia ai loro tifosi americani.

Ogni episodio sarà composto da un formato stile magazine e dalla replica completa dell’ultima gara disputata da AC Milan. La sezione magazine sarà un mix di contenuti ‘off the pitch’, relativi alla prima squadra e ricchi di interviste ai protagonisti, immagini d’archivio, highlight dedicati alla squadra femminile e alle formazioni giovanili e altri contenuti speciali.

Questo nuovo accordo permetterà ad AC Milan di rafforzare la sua presenza negli USA, mercato di strategica importanza per il Club e caratterizzato dalla presenza di una vasta fanbase rossonera, come dimostrato dal recente studio svolto recentemente dall’agenzia internazionale di ricerche di mercato e analisi dei dati YouGov, secondo il quale AC Milan è il brand calcistico più popolare e apprezzato negli Stati Uniti.

L’accordo tra AC Milan e YES Network giunge dopo l’annuncio dell’acquisizione dei Campioni d’Italia da parte di RedBird Capital Partners e dopo che Yankee Global Enterprises, proprietario dei New York Yankees, ha affiancato AC Milan in una partnership strategica acquistando una quota di minoranza delle azioni del Club.

16.57 - Milano, 02/09/2022 – Ogni giorno, la stazione di Milano Centrale accoglie circa 600 treni, due linee della metropolitana, il vicino Passante Ferroviario, il terminal di varie linee di autobus, tram e navette per gli aeroporti. Ogni anno, circa 120 milioni di persone si spostano da e verso Milano utilizzando una delle stazioni più grandi d’Europa.

A partire da oggi, venerdì 2 settembre 2022, AC Milan inaugura proprio nella stazione di Milano Centrale un nuovo pop-up store ufficiale, che offrirà tutti i giorni, dalle 8:00 alle 21:00, un ulteriore punto vendita per poter acquistare il merchandising ufficiale del Club e PUMA, tra cui i kit Home, Away e Third per la stagione 2022/23, oltre a collezioni esclusive.

Il nuovo store potrà soddisfare le esigenze dei tifosi locali, ma anche dei tantissimi rossoneri in visita nel capoluogo lombardo da tutta Italia e dal mondo intero per piacere e per lavoro, proponendosi come primo e ultimo contatto con la città anche in occasione dei match nazionali e internazionali di AC Milan. La prima occasione utile sarà proprio il Derby di Milano, in programma domani, sabato 3 settembre, alle ore 18:00.

“L’apertura del nuovo pop-up store in stazione Centrale è per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan – e allo stesso tempo un ulteriore passo in avanti nella strategia di crescita in ambito retail portata avanti con grande ambizione dal Club. Mettere a disposizione dei nostri tifosi uno spazio totalmente dedicato a loro nel centro nevralgico degli spostamenti per e da Milano è sintomo della volontà di rinsaldare il forte legame con la città che è parte stessa del nostro DNA, valorizzando allo stesso tempo l’anima nazionale e internazionale del Milan”.

17.10 - La UEFA ha pubblicato le sanzioni inerenti al Fair Play Finanziario per il periodo 2018-2022. Queste le sanzioni per quanto riguarda il Milan: multa di 2 milioni di euro più 13 milioni di sospensiva, relativa allo scorso monitoraggio. Un nuovo monitoraggio è stato avviato. Di seguito il comunicato della Uefa:

"La Prima Camera dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB), presieduta da Sunil Gulati, ha annunciato oggi una serie di decisioni che coinvolgono i club che hanno partecipato alle competizioni UEFA per club 2021/22.

La Prima Camera del CFCB ha rilevato che AC Milan (ITA), AS Monaco (FRA), AS Roma (ITA), Beşiktaş JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Juventus (ITA), Olympique de Marseille (FRA) e Paris Saint-Germain (FRA) non hanno rispettato il requisito di pareggio.

L'analisi ha riguardato gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Gli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono stati soggetti alle misure di emergenza Covid volte a neutralizzare l'impatto negativo della pandemia. In base a tali misure, gli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono stati valutati come un unico periodo e ai club è stato consentito di effettuare adeguamenti specifici Covid-19 e di calcolare la media del deficit combinato del 2020 e del 2021.

Questi otto club hanno accettato di versare contributi finanziari per 172 milioni di euro. Questi importi saranno trattenuti da tutti i ricavi che i club otterranno dalla partecipazione alle competizioni UEFA per club o pagati direttamente. Di questo importo, 26 milioni di euro (15%) saranno pagati per intero, mentre il saldo rimanente di 146 milioni di euro (85%) è subordinato al rispetto da parte di questi club degli obiettivi indicati nei rispettivi accordi transattivi.

Il quadro degli accordi transattivi è identico per tutti i club. Gli accordi transattivi coprono un periodo di 3 o 4 anni. Il loro scopo è quello di accompagnare i club nel periodo di transizione tra il "vecchio" Regolamento sulle licenze per club e sul fair play finanziario - Edizione 2018 e il nuovo Regolamento sulle licenze per club e sulla sostenibilità finanziaria - Edizione 2022 (CL&FS), che sarà attuato in modo scaglionato a partire dall'esercizio finanziario 2023. L'obiettivo dei club è quindi quello di soddisfare pienamente i requisiti di stabilità (ovvero la regola dei ricavi del calcio), come definiti nel Regolamento UEFA sulle licenze per club e sulla sostenibilità finanziaria - Edizione 2022, al termine dell'accordo transattivo.

In base all'accordo transattivo triennale, i club si impegnano a rispettare la regola dei ricavi da calcio durante la stagione 2025/26. Si impegnano a raggiungere obiettivi annuali intermedi e ad applicare misure finanziarie e sportive condizionate nel caso in cui tali obiettivi non vengano raggiunti".

20.00 - Domani, alle ore 18:00, Milan e Inter scenderanno in campo a San Siro per il primo derby stagionale. Stefano Pioli si affiderà alla migliore formazione possibile, schierando coloro che, in questo inizio di stagione, sono stati i più utilizzati: difesa e centrocampo confermatissimi, davanti sempre Giroud supportato da Leao e Messias (favorito su Saelemaekers) sugli esterni: al centro della trequarti, tornerà protagonista De Ketelaere. Recuperato per la panchina Origi, non ci sarà Rebic.

PROBABILE FORMAZIONE

Maignan

Calabria Kalulu Tomori Theo Hernandez

Tonali Bennacer

Messias De Ketelaere Leao

Giroud



Ballottaggi: Messias-Saelemaekers (70-30)



Squalificati: /

Indisponibili: Rebic, Ibrahimovic, Krunic.

21.06 - Entro la mezzanotte della giornata odierna il Milan deve comunicare alla UEFA la lista dei giocatori iscritti per partecipare all'ormai prossima Champions League. La redazione di MilanNews.it può fornire in esclusiva la lista completa e gli esclusi:

2 Davide CALABRIA

4 Ismael BENNACER

5 Fode BALLO-TOURÉ

8 Sandro TONALI

9 Olivier GIROUD

10 BRAHIM Diaz

12 Ante REBIC

16 Mike MAIGNAN

17 Rafael LEAO

19 Theo HERNANDEZ

20 Pierre KALULU

21 Sergino DEST

23 Fikayo TOMORI

24 Simon KJAER

25 Alessandro FLORENZI

27 Divock ORIGI

30 Junior MESSIAS

32 Tommaso POBEGA

33 Rade KRUNIC

46 Matteo GABBIA

56 Alexis SAELEMAEKERS

83 Antonio MIRANTE

90 Charles DE KETELAERE

Questi invece i giocatori esclusi:

Ciprian TATARUSANU

Aster VRANCKX

Malick THIAW

Yacine ADLI

Zlatan IBRAHIMOVIC

Tiemoue BAKAYOKO

Queste le regole di compilazione che i rossoneri hanno dovuto rispettare:

- Massimo 17 giocatori non formati in Italia registrabili

- Almeno 4 giocatori di formazione italiana

- Almeno 4 giocatori di formazione club.

In questo caso la lista presentata dal Milan è di 23 calciatori e non 25, in quanto i giocatori formati nel vivaio nazionale e in quello del club sono 6, rispettivamente 3 e 3, e non 8: da qui i due giocatori in meno rispetto al numero massimo concesso dalla UEFA.

di Pietro Mazzara ed Antonio Vitiello.