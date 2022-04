Milan, il rendimento stagionale di Messias: tutti i numeri del brasiliano

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Questi, nel dettaglio, i numeri stagionali di Junior Messias:

PARTITE GIOCATE IN SERIE A: 22

PARTITE GIOCATE IN COPPA ITALIA: 3

PARTITE GIOCATE IN CHAMPIONS LEAGUE: 2

TOTALE PARTITE GIOCATE: 27

MINUTI GIOCATE IN SERIE A: 1235'

MINUTI GIOCATE IN COPPA ITALIA: 164'

MINUTI GIOCATE IN CHAMPIONS LEAGUE: 115'

TOTALE MINUTI GIOCATE: 1514'

GOL SEGNATI: 6 (5 in campionato e uno in Champions League)

AMMONIZIONI: 2 (in Serie A)