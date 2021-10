Milan, il report sui nazionali: esordio vincente per Leao, successi anche per Kjaer, Tomori e Ballo Toure

Quattro i rossoneri impegnati nella serata di ieri con le rispettive nazionali. Su tutti spicca Simon Kjær, titolare e capitano della Danimarca, vittoriosa per 4-0 a Chişinău contro la Moldavia. Il 24 rossonero è andato anche in gol su calcio di rigore al 34', il miglior modo per festeggiare il recente inserimento nella lista dei 30 candidati al Pallone d'oro. Una serata speciale anche per il compagno di reparto Tomori, in campo per oltre mezz'ora con i Three Lions inglesi. Fik è entrato in campo al 60' al posto di John Stones nel successo netto dell'Inghilterra su Andorra, 5-0 il finale. Per il difensore rossonero è la seconda presenza in nazionale maggiore dopo quella del 17 novembre 2019.

Esordio assoluto invece per Rafael Leão, che ha giocato un tempo nell'amichevole tra Portogallo e Qatar. Subentrato a Cristiano Ronaldo nell'intervallo, Rafa ha movimentato la partita con i suoi consueti strappi servendo nel finale l'assist del 3-0 ad André Silva, un ex rossonero. Pochi scampoli di partita invece per Fodé Ballo-Touré, in campo all'89' nella vittoria per 4-1 del Senegal contro la Namibia, match valido per la terza giornata del girone di qualificazione ai Mondiali 2022.