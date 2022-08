Milan, il riassunto della giornata: Tomori e Krunic vicini al rinnovo, Origi in gruppo

MilanNews.it

Nonostante manchino pochi giorni all'inizio del campionato, il calciomercato non finisce mai. I rossoneri sono a caccia di altri due colpi, uno a centrocampo e uno in difesa, e nel frattempo lavorano anche per rinnovare i contratti di alcuni protagonisti dello Scudetto, in primis quelli di Fikayo Tomori e Rade Krunic. Di seguito le notizie della giornata odierna:

13.13 - Messias e Origi in gruppo, personalizzato per Giroud

Continua il lavoro a Milanello in vista della sfida di sabato alle 18:30 contro l'Udinese. Arrivano buone notizie dal centro sportivo rossonero in vista della gara di apertura della Serie A 22/23. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it questa la situazione che riguarda Messias, Origi, Giroud, Ibrahimovic e Tonali.

- Divock Origi ha svolto l'allenamento in gruppo.

- Junior Messias ha svolto l'allenamento in gruppo.

- Olivier Giroud ha svolto ancora un allenamento personalizzato.

- Sandro Tonali continua con le terapie dopo che gli esami dell'altro giorno hanno escluso lesioni muscolari. Verrà valutato giorno per giorno.

- Zlatan Ibrahimovic, rientrato l'altro ieri a Milano, continua anche lui con la fisioterapia volta al recupero dall'operazione al ginocchio di undici settimana fa.

13.20 - Milan-Inter, da oggi in vendita i biglietti per il derby del 3 settembre



14.32 - Rinnovo Tomori, agente del giocatore in sede

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it l'entourage di Tomori è arrivato a Casa Milan pochi minuti fa per incontrare la dirigenza rossonera per parlare del rinnovo del difensore centrale fino al 2027.



15.18 - D'Alessio (Primavera), grave problema all'occhio: il comunicato del Milan

AC Milan comunica che la scorsa settimana il calciatore della Primavera Leonardo D'Alessio ha avuto un grave, quanto eccezionale, problema all'occhio tale da richiedere un ricovero all'Ospedale San Raffaele di Milano per gli approfondimenti e le cure del caso. Leonardo ora sta bene e nella giornata odierna è stato dimesso. Prima del ritorno all'attività sportiva dovrà seguire un periodo di convalescenza di sei mesi.

18.09 - Trattativa avanzata per il rinnovo di Krunic

Dialogo avanzato per il rinnovo di Rade Krunic. Attualmente il centrocampista bosniaco, 28 anni, ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2024 e secondo quanto appreso da MilanNews.it è vicino al prolungamento con la squadra rossonera.

18.14 - Terminato l'incontro con l'agente di Tomori

E’ durato oltre tre ore il summit in sede per il rinnovo di Fikayo Tomori tra il suo agente e la dirigenza milanista. Parti sempre più vicine per prolungare fino al 2027. L’intenzione del club è di blindare il fortissimo centrale difensivo inglese.

18.21 - Agente di Tomori uscito da Casa Milan

Come testimoniato dalle immagini di MilanNews.it, l'entourage di Fikayo Tomori ha appena lasciato Casa Milan dopo l'incontro avuto in giornata con la dirigenza rossonera: le parti sono sempre più vicine per prolungare fino al 2027; l’intenzione del club è di blindare il fortissimo centrale difensivo inglese.