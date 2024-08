Milan: il third kit PUMA utilizza la tecnologia RECYS, e la personalizzazione è riciclabile

Il Milan continua a muoversi per il sociale e l'ambiente con iniziative originali. L'ultima riguarda il Third Kit PUMA 2024/25 presentato nella giornata di giovedì. Stando infatti a quanto riportato dal club stesso sui propri canali social, la maglia "alternativa" di questa stagione potrà essere personalizzata con nomi e numeri riciclabili.

Nel post X condiviso in mattinata, il Milan ha così scritto in didascalia: "Aggiungi la prima personalizzazione riciclabile alla tua maglia! Il nuovo Third Kit 2024/25 utilizza la tecnologia RECYS che garantisce i più alti standard di qualità e durata nonché un ciclo di vita prolungato, in linea con quello del tessuto".

Add the first-ever recyclable personalization to your jersey! ️



The new Third Kit 2024/25 uses RECYS technology that guarantees the highest standard of quality and durability as well as a prolonged lifecycle in line with that of the fabric.#MadeWithMilanismo | @pumafootball