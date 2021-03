Milan, il Verona non perdeva in casa con 2 gol di scarto dall'8a giornata

Il Milan con la vittoria per 0-2 di ieri contro il Verona, ha inflitto agli scaligeri la seconda sconfitta interna con 2 gol di margine della stagione. La prima, e fino a ieri unica volta che la squadra di Ivan Juric aveva perso di 2 reti al Bentegodi in questa stagione, risaliva al match giocato il 22 novembre contro il Sassuolo. Allora le reti di Jeremy Boga e Domenico Berardi, fissarono il punteggio sul 2-0 in favore dei neroverdi. Ieri invece, ci hanno pensato Rade Krunic e Diogo Dalot a far vincere il Milan. In totale per il Verona, quella di ieri, risulta essere la quarta partita persa fra le mura amiche in questa Serie A.