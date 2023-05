Milan in Champions, anche la Primavera giocherà nella prossima Youth League

MilanNews.it

Con la vittoria in campionato contro la Juventus, il Milan si è qualificato aritmeticamente alla prossima Champions League con una giornata d'anticipo. Un risultato che fa sorridere anche la Primavera di Mister Ignazio Abate, che sabato ha chiuso il proprio campionato con un pareggio: l'Under 19 rossonera, infatti, parteciperà automaticamente alla prossima Youth League, dopo l'ottimo traguardo delle final four in questa stagione.