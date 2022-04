Milan, in Coppa Italia Theo ha già fornito 3 assist quest'anno

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alla vigilia del derby valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, giusto evidenziare l'ottimo rendimento avuto fino a questo momento da Theo Hernandez in questa competizione. Secondo i dati Transfermarkt, infatti, il francese ha già realizzato 3 assist in tre gare disputate. Il 19 ne ha messi ben due a referto negli ottavi contro il Genoa e poi uno nella goleada dei quarti contro la Lazio.