Milan in difficoltà, Ventola: "Puoi prendere gli stessi gol tutte le domeniche? Comincia a diventare preoccupante la fase difensiva"

Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter ormai opinionista sportivo, è intervenuto così nel corso del terzo episodio di Viva El Futbol su Youtube, e si è esposto sui problemi in difesa del Milan allenato da Paulo Fonseca. L’ex giocatore ha detto la sua anche sul caso che ha fatto molto rumore di Theo Hernandez e Rafael Leao distanti dal resto della squadra nel cooling break del 2° tempo della sfida con la Lazio. Queste le sue considerazioni:

"Puoi prendere gli stessi gol tutte le domeniche? Comincia a diventare preoccupante la fase difensiva del Milan quando si rivede lo stesso problema. Sai che c’è la sovrapposizione, non lo segui e la marcatura a centro area arriva in ritardo. Resto sempre dell’idea che questa squadra con i giocatori che ha dovrebbe mettersi a 3 a centrocampo, io stravedo per Loftus-Cheek, la rosa è competitiva ma c’è da lavorare".