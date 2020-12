Milan in emergenza, ma il messaggio è chiaro: vietato abbattersi

"Vietato abbattersi". È questo, come riporta Tuttosport, il messaggio che sta passando in queste ore a Milanello. Chiunque sarà chiamato a scendere in campo contro la Lazio, dunque, dovrà continuare a fare la sua parte nel miglior modo possibile. Tra i giocatori rossoneri c’è grande fiducia reciproca: il Milan è cresciuto tanto in mentalità, poiché ha saputo divincolarsi in mezzo a tantissimi problemi di organico, senza mai disunirsi.