Milan in Europa League? Quanto incasserebbero i rossoneri in caso di qualificazione

Il Milan si avvia verso la conclusione di una stagione tra le più contraddittorie degli ultimi anni. Un cammino in campionato costellato da passi falsi, prestazioni opache e risultati ben al di sotto delle aspettative ha praticamente (quasi) compromesso la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo che resta aritmeticamente possibile, ma quasi utopico. Eppure, in un contesto paradossale, le porte dell’Europa restano ancora socchiuse: la qualificazione all’Europa League è ancora alla portata, lasciando spazio a un briciolo di speranza e, soprattutto, a tanto rammarico per ciò che poteva essere e non è stato. In questo scenario di incertezza e attesa, la finale di Coppa Italia si carica di significati cruciali: vincerla non solo garantirebbe un trofeo a una stagione povera di soddisfazioni, ma spalancherebbe anche l’accesso diretto a una competizione europea, con evidenti risvolti economici e sportivi.

Milan in Europa League? Quanto sarebbe l'incasso qualificazione

Quanto varrebbe prendere parte alla seconda competizione per club UEFA? Sulla base dei dati a disposizione, Calcio e Finanza ha saputo riportare i ricavi minimi per il Milan in caso di accesso alla competizione. Iniziando con il bonus per la partecipazione, ciascuno dei 36 club che si qualificheranno per la prima fase dell’Europa League riceverà 4,31 milioni di euro. La quota sarà divisa in due pagamenti distinti: un acconto di 4,14 milioni e un saldo di 170.000 euro (in totale nel ciclo 2021/24 questa cifra era di 2,92 milioni).

Bonus risultati

Passando ai bonus per i risultati, ricordiamo che le vittorie nella prima fase valgono 450mila euro e i pareggi 150mila euro. Tuttavia, un bonus extra è previsto per il piazzamento nella classifica finale: ogni club riceverà una somma basata sulla sua classifica al termine della prima fase.

Le squadre che si piazzeranno tra il 1° e l’8° posto incasseranno 600mila euro, mentre quelle che arriveranno dal 9° al 16° posto potranno contare su 300mila euro. Nessuna di queste cifre è dunque garantita, e per potere accrescere i propri ricavi dal torneo il Milan dovrebbe cercare di posizionarsi nella parte più alta della classifica.