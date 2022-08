Milan, in gruppo assenti solo Krunic e il lungodegente Ibrahimovic

MilanNews.it

Allenamento che ieri si è svolto senza problemi in quel di Milanello dove sono state fatte delle prove tattiche in vista del Bologna. Assenti gli infortunati Rade Krunic e Ibrahimovic, lungodegente. Non c'era neanche Yacine Adli, volato in Francia per la nascita della secondogenita: il nuovo numero 7 rossonero è però già rientrato a Milano e sarà a disposizione di Pioli per la partita di domani.