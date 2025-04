Milan in partenza da Malpensa. Il curioso saluto di Abraham con l'autista della Roma

vedi letture

Il Milan domani giocherà il 34° turno del campionato di Serie A Enilive: si giocherà nel lunch match delle ore 12.30 al Penzo contro il Venezia. I rossoneri vogliono sfruttare l'onda emotiva della finale di Coppa Italia raggiunta e per la quale vogliono prepararsi al meglio in queste settimane anche sfruttando gli impegni di un campionato che non ha granchè da dire.

In questi minuti il Milan è arrivato a Malpensa Prime dove tra pochissimo partirà per la città sulla laguna con un volo charter. Come mostrato dalle immagini di Sky Sport 24, è curioso "l'incontro" tra il pullman rossonero e quello della Roma che sta aspettando la squadra che a breve arriverà a Milano dove domani sfiderà l'Inter alle ore 15. L'ex calciatore giallorosso Tammy Abraham, ancora di proprietà della squadra capitolina, è andato ad abbracciare l'autista del bus della sua vecchia squadra.