Milan in piena crisi, ma la strategia sul mercato non si discosterà dalla solita

Gli ultimi 20 giorni del Milan sono stati disastrosi: pareggio beffa contro la Roma, eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro il Torino ridotto in 10 uomini, pari in rimonta senza spirito contro il Lecce, sconfitta umiliante nel derby di Supercoppa Italiana, prestazione e risultato vergognoso in campionato nel match contro la Lazio. E il mercato è aperto: si può rinforzare la squadra?



Gli acquisti

Durante il mercato estivo è arrivato un attaccante esperto ma spesso infortunato (Origi) e sono arrivati diversi giovanissimi - evidentemente - non pronti: De Ketelaere, Vranckx, Thiaw e Adli. Il mercato invernale, invece, ha portato il solo semi-sconosciuto portiere Devis Vasquez, il quale, però, non ha tolto il posto ad un Tatarusanu oggettivamente non all'altezza di sostituire Maignan. E poi? Le ultime ore hanno portato in auge la trattativa per Nicolò Zaniolo, resa, però, molto complicata dalle richieste della Roma (35 milioni di euro con obbligo di riscatto) e dall'offerta dei rossoneri di massimo 22-23 milioni con obbligo condizionato alla qualificazione in Champions League o alle presenze del calciatore.



Le parole di Maldini

È evidente, dunque, che il mercato non ha aiutato il Milan, non sta aiutando il Milan e, dal punto di vista dei nuovi acquisti, non aiuterà molto probabilmente il Milan: "Non siamo - ha precisato Paolo Maldini a DAZN - il Milan degli anni novanta che prende i grandi campioni già fatti, ma abbiamo la necessità - la necessità - di seguire una strategia che ci ha portato a sanare i conti della società e ad essere protagonisti. Da qua non ci scosteremo sicuramente". La speranza è che il Milan possa ritrovare la sua identità e, magari, scoprire i nuovi vecchi acquisti. Non verranno, a prescindere, fatti acquisti clamorosi, ma sempre nei limiti finanziari tracciati dai consueti parametri che hanno portato allo Scudetto di un anno fa, agli ottavi di Champions League quest'anno e ad avere una situazione finanziaria in regola, soprattutto guardando alle dirette rivali. Una gestione virtuosa con la speranza che possa essere anche vincente.