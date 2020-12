Milan, in questa stagione Ibra ha già saltato 13 gare su 23

Quando ha giocato è stato quasi sempre decisivo, ma in questa stagione sono già ben 13 su 23 le partite ufficiali saltate da Zlatan Ibrahimovic: prima per colpa del Covid, poi per i due infortuni muscolari che lo hanno colpito nelle ultime settimane. Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport che riferisce anche che lo svedese è ancora ai box e dovrebbe saltare altre partite, tra cui anche la grande sfida del 6 gennaio a San Siro contro la Juventus di Cristiano Ronaldo.