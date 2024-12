Milan, in questo campionato Leao ha segnato solo in trasferta

Come riporta il sito ufficiale del Milan, tutti i tre gol di Rafael Leao in questo campionato sono arrivati in trasferta (Lazio e doppietta a Cagliari). Tra chi ha segnato solo fuori casa nella Serie A 2024/25 nessuno ha trovato più gol, al pari di Razvan Marin, Davide Frattesi e Duván Zapata. Il portoghese sarà titolare questa sera in casa dell'Atalanta.

