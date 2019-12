Dopo 17 giornate di campionato, in base ai dati presenti sul sito della Lega Serie A, è Calhanoglu il giocatore rossonero che ha la media più alta per kilometri percorsi a partita: 10,574 per 1417 minuti giocati. In questa particolare classifica si piazza però solamente 49esimo; sul podio troviamo Brozovic, Kulusevski e Cristoforo.