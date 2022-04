Milan in testa ad otto dalla fine, l'ultimo precedente dieci anni fa

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sta per terminare, finalmente, l’ultima sosta per le nazionali di questa stagione: siamo alle porte del weekend, ci si rituffa appieno sul campionato e sulla Coppa Italia. La posizione del Milan è ottima, anche rapportata alle passate stagioni.

La squadra guidata da mister Pioli è al primo posto in classifica, a 66 punti, ad otto giornate dal termine. Per ritrovare il Milan in questa situazione bisogna tornare indietro di dieci anni: stagione 11/12, Max Allegri in panchina, ad 8 dalla fine i rossoneri erano primi a +2 sulla seconda, ma con 64 punti, 2 in meno di adesso.