Milan, infortunio per Rebic: il croato verrà valutato nei prossimi giorni

Alla fine Rebic non è andato nemmeno in panchina. Colpa di un infortunio rimediato nell’ultimo allenamento di venerdì a Milanello. Un trauma al tendine rotuleo sinistro, in seguito a una botta, che inizialmente non sembrava grave e che, invece, lo ha costretto a dare forfait. Come riporta Tuttosport, il giocatore sarà valutato meglio nei prossimi giorni, ma permangono le speranze di averlo disponibile per il derby.