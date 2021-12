Milan, inizia la settimana che porta al Napoli. Obiettivo: ricaricare l'adrenalina Scudetto

Il secondo posto in classifica a -1 dall'Inter, nonostante le tante difficoltà affrontate in questa prima parte di stagione, e tutto ciò che è stato fatto nella gestione Pioli, dimostrano che il Milan ha sicuramente tutte le qualità per ambire a lottare per lo Scudetto fino alla fine; non si tratta, però, di un obbligo, ma della consapevolezza che ci siano le carte in regola per giocarsela.

Invertire la rotta

È chiaro, comunque, che ci sia bisogno di invertire la rotta rispetto a quanto raccolto dal derby in poi: dal 7 novembre, infatti, i rossoneri hanno vinto solamente contro Genoa e Salernitana, perdendo contro Fiorentina e Sassuolo e pareggiando contro l'Udinese. Un bottino di marcia non invidiabile e non consueto per la formazione rossonera, ma che può capitare all'interno di una stagione. Sarà importantissimo, nella settimana che porta al Napoli, ritrovare brillantezza mentale e fisica, dalla quale deriva, di conseguenza, la lucidità tecnico tattica e l'intensità che sono state sempre il marchio di fabbrica del gioco di Pioli.

Ibra e Pioli indicano la strada

In una sola parola il Milan dovrà ritrovare l'adrenalina Scudetto. L'ha definita così Zlatan Ibrahimovic, durante la presentazione del suo nuovo libro presso la Triennale di Milano. E l'ha confermata, allo stesso modo, Stefano Pioli intervenuto all'evento: "I miei giocatori fanno bene a parlare di Scudetto, dobbiamo andare oltre i nostri limiti. Abbiamo un po’ rallentato ultimamente, ma abbiamo le qualità per lottare fino alla fine". Servirà ricominciare a metterle in campo, come Tomori e compagni facevano ad iizio stagione, da domenica sera.