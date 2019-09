Per permettere ai tifosi ancora non in possesso di un tagliando di assistere al 224esimo Derby della Madonnina, domani, a partire dalle 10, verranno aperti i botteghini dello stadio. Saranno in vendita gli ultimi biglietti disponibili in diversi settori, ad eccezioni di quelli di secondo anello verde, destinati alla tifoseria ospite.