Milan-Inter, dati e curiosità: rossoneri squadra con la più alta media gol in questa Coppa Italia

Ormai ci si fa di derby come, da bambini, ci si faceva di figurine Panini. L’Inter di Simone Inzaghi arrivò a vincerne addirittura sei di fila. Poi, improvvisa, la riscossa portoghese: in campionato, 2-1 all’andata con Paulo Fonseca e 1-1 al ritorno con Sergio Conceiçao; in mezzo, sempre con "Sergiao", il 3-2 in rimonta di Riad, il 6 gennaio, nella Supercoppa. La qual cosa, per lo sgangherato Diavolo di questo scorcio, significa due successi e un pari nelle ultime tre uscite.

Milan-Inter, le statistiche

Secondo i dati OPTA sugli Expected Points, l’Inter è la squadra che avrebbe dovuto raccogliere più punti in Serie A, confermandosi al vertice. A sorpresa, il Milan risulta al terzo posto in questa speciale classifica, nonostante nella realtà sia più lontano dalle prime posizioni.

Milan e Inter hanno otto precedenti nella fase a eliminazione diretta di Coppa Italia prima della finale ed entrambe hanno superato il turno in quattro occasioni (la più recente a favore dei nerazzurri nel 2021/22, in semifinale)

Inoltre, Il Milan è la squadra con la più alta media gol in questa Coppa Italia: 4.5, per un totale di nove centri; l’ultima edizione in cui i rossoneri hanno realizzato più reti è stata il 2015/16, quando toccarono quota 15. Quella fu anche la precedente occasione in cui i rossoneri hanno disputato un singolo torneo con due allenatori differenti (Sinisa Mihajlovic e Cristian Brocchi nella finale persa contro la Juventus).