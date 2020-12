Milan, Inter e Juve in lotta per il titolo. Gazzetta: "Non succedeva da 18 anni"

"Non succedeva da 18 anni", che Inter, Milan e Juventus fossero in lotta per lo scudetto e così titola La Gazzetta dello Sport. Tutte e tre lassù non le si vedeva da diciotto anni. Correva la stagione 2002-03, l’Italia dominava in Europa e le tre big avrebbero occupato come cannibali il tabellone della Champions League: derby di Milano in semifinale e Milan-Juve in finale a Manchester, con Maldini ad alzare la coppa dopo il rigore di Sheva. In A, dopo 10 giornate, comandava la Juve, seguita da Inter e Milan: un trio stellare racchiuso in 2 punti. Oggi le maglie sono più larghe e sorridono al Diavolo: +5 sui nerazzurri, +6 su Madama e sul Napoli. Se Conte e Pirlo battono un colpo, Pioli risponde, anche senza Ibra: il risultato è una lotta d’altri tempi, con i tre club più vincenti nella storia della Serie A a darsi battaglia. Visto il ritmo tenuto lassù, qualcosa ci dice che sarà così ancora per parecchie giornate.

Gli impegni europei di metà settimana chiuderanno la prima fase del trio nelle coppe, poi ci si potrà concentrare sul campionato fino a febbraio. L’Inter è l’unica che potrebbe potenzialmente accusare contraccolpi: a differenza di Pioli e Pirlo, già qualificati (e realisticamente più vicini a passare il turno da secondi), Conte si giocherà tutto mercoledì contro lo Shakhtar. Andare avanti – soprattutto in Champions – regalerebbe ovviamente entusiasmo anche in chiave scudetto; un’eliminazione rischierebbe di abbattere il morale della truppa.