Milan, Inter e Napoli: la classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la vittoria al "Maradona" di ieri sera il Milan ha chiuso il conto degli scontri diretti con le altre due contendenti allo scudetto, Napoli e Inter.

I rossoneri hanno affrontato due volte sia nerazzurri (1 pareggio per 2-2 e una vittoria per 1-2, Milan in vantaggio) che i partenopei (1 sconfitta per 0-1 e una vittoria per 0-1, parità: verrà presa in considerazione la differenza reti).

Prendendo invece in esame le sfide tra Inter e Napoli constatiamo che i nerazzurri sono in vantaggio al netto della vittoria a San Siro e al pareggio ottenuto al Maradona.

In caso di arrivo a pari punti delle tre squadre questa sarebbe la classifica avulsa:

1- Milan 7 punti (+1 differenza reti)

2- Inter 5 punti (0 differenza reti)

3- Napoli 4 punti (-1 differenza reti).

Se si verificasse questo scenario sarebbe il Milan a spuntarla in classifica.