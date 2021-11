Milan-Inter, giusto l'1-1. Derby spettacolo: orgogliosi di celebrare i veri campioni

Doveva essere un derby spettacolare, caldo, acceso, equilibrato, ben giocato. E così è stato. Milan e Inter non hanno certamente tradito le attese, regalando ai 57mila di San Siro e ai 150 Paesi collegati ciò che di meglio la Serie A può offrire: lotte ad alta intensità, giocate di qualità e colpi di scena. A decidere la sfida due goal nei primi minuti: è l'ex Calhanoglu a portare l'Inter in vantaggio al decimo trasformando un calcio di rigore ed è De Vrij, stonato da Tomori, a riportare il punteggio in parità 7 minuti più tardi.

Risultato giusto: tutto resta com'era

Poi tanta battaglia sul campo, sospinta dal calorosissimo tifo delle due Curve e dalle idee di gioco dei due allenatori: se il Milan di Pioli si muove ordinatamente sul campo, voglioso di vincere divertendo, l'Inter di Inzaghi è sempre solida e compatta; filosofie diverse sì, ma valori equivalenti sul campo. Un 1-1, in fin dei conti, giusto; l'Inter ha tenuto il pallino del match per più tempo, sfiorando in diverse occasioni il goal del nuovo vantaggio senza, però, mai dare la sensazione di dominare la partita. E il Milan, dal canto suo, ha poi rischiato di vincerla nel finale con un paio di chances clamorose. Tutto, dunque, resta com'era: Milan primo in classifica a +7 sull'Inter terza e l'ennesima conferma che, assieme al Napoli, le milanesi sono le principali candidate allo Scudetto.

Riconoscenza per i veri campioni

Alla vigoria vista in campo, questo derby di Milano sarà ricordato per lo spettacolo straordinario regalando dalla Curva Sud. I sostenitori rossoneri, infatti, hanno dedicato la coreografia più importante della stagione a tutti coloro che hanno permesso che lo spettacolo del derby - per l'appunto - si potesse svolgere; il nostro grazie va a medici, infermieri e operatori sanitari: eroi della partita più importante e difficile degli ultimi due anni, campioni sul loro campo per ri-donarci la vita, riconoscendo loro l'immenso valore della gratitudine e della riconoscenza. Ecco perché il derby di Milano è tutto il meglio che la Serie A può offrire.