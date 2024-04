Milan-Inter, il "Derby della solidarietà" tra le due curve: le immagini

A poche ore da derby tra Milan e Inter, si è svolto oggi pomeriggio davanti a San Siro il "Derby della solidarietà" tra la curva milanista e quella interista: gli ultras rossoneri e nerazzurri hanno infatti raccolto beni di prima necessità e prodotti per l’igiene per i senzatetto milanesi e li hanno consegnati ai City Angels che li distribuiranno poi sia sulla strada che nei loro centri d’accoglienza.

“Sono molto grato alle due curve per questa loro bella manifestazione di solidarietà verso gli ultimi” ha dichiarato nei giorni scorsi Mario Furlan, fondatore dei City Angels. I City Angels sono stati fondati a Milano nel 1994 da Mario Furlan, docente universitario di Motivazione e Crescita Personale e fondatore del Wilding, l’autodifesa istintiva e psicofisica. Sono presenti in 20 città italiane e in due svizzere, per un totale di circa 600 volontari, di cui più della metà donne.

Ecco alcune foto dell'iniziativa: