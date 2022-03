Milan-Inter, la foto prima del fischio d'inizio: "Ciò che unisce è più forte di ciò che divide"

Come testimonia la foto pubblicata dal profilo Twitter del Milan, prima del derby di Coppa Italia le due squadre hanno posato insieme dietro alla scritta "PEACE". Questo il messaggio del club rossonero sotto l'immagine: "Ciò che unisce è più forte di ciò che divide".

What unites us is stronger than what divides us.



Ciò che unisce è più forte di ciò che divide. pic.twitter.com/foy5YWENBG