Milan-Inter: le quote del Derby secondo Oddschecker

Torna il derby, questa volta in Coppa Italia. Quest'anno è la sfida numero 3 dopo il doppio confronto in campionato. La sfida di questa sera vale per il match di andata delle semifinali.

La formazione rossonera arriva dopo le vittorie contro il Genoa agli ottavi e la Lazio ai quarti, mentre in campionato è reduce da due pareggi di fila contro Salernitana e Udinese. Il gruppo di Inzaghi, invece, ha battuto Empoli e Roma nel percorso di Coppa, ma non vive un buon momento in campionato: appena 2 i punti totalizzati nelle ultime 4 giornate.

Le quote 1X2, Under e Marcatori: Osservando i precedenti tra le due squadre, il Milan dopo 4 derby persi consecutivamente ha ribaltato il trend, riuscendo negli ultimi 5 ad ottenere 2 vittorie ed 1 pareggio, con l'Inter capace di conquistare la vittoria in sole 2 occasioni.

Stando a quanto rilevato da Oddschecker, l'Inter parte favorita, con gli operatori di scommesse che quotano il il segno 2 tra i 2.20 ed i 2.30. Più alta la X che raggiunge quota 3.40, mentre l'1 parte da quota 3.00 e non supera quota 3.30.

Non sarà facile individuare un pronostico, ma sempre stando alle rilevazioni di Oddschecker l'arrivo di meno di tre reti all’interno dei 90’ è abbastanza probabile, evento in grado di pagare 1.95 volte la posta in gioco, contro l’1.75 dell’Over 2.5.

Da non sottovalutare poi le quote marcatori: Giroud e Dzeko sembrano essere gli indiziati speciali ad andare per primi in goal, e l'ipotesi secondo cui uno dei due possa aprire le marcature è pagata ben 5.25.

di Luca Paglia