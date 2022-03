Milan-Inter: le statistiche del derby

MilanNews.it

STATISTICHE SULLE PARTITE

Arriva la Semifinale di andata di Coppa Italia, e l'avversario da sconfiggere per raggiungere la finale è l'Inter di Simone Inzaghi. Sarà la sfida n.242 tra Milan ed Inter in tutte le competizioni, la n.26 in Coppa Italia. Nelle 25 partite giocate finora in questa competizione, il bilancio è a favore del Milan con 10 vittorie a fronte delle 8 vittorie nerazzurre; 7 i pareggi. In casa sarà la sfida n.14, con 6 vittorie del Milan, 3 pareggi e 4 vittorie dell'Inter.

Si giocherà il 1° marzo, e questa sarà la partita n.500 giocata nel mese di marzo per il Milan. 18 i precedenti giocati il 1° marzo, con 9 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.

C'è anche un precedente con l'Inter, nella stagione 1986-87, era un derby di Serie A con l'Inter che giocava in casa, e vinse il Milan 2-1 con reti di Galderisi e Virdis a rispondere all'autorete di Franco Baresi nel primo tempo. Tre le partite di Coppa Italia giocate in questo giorno: una sconfitta a Torino in casa granata nel 1961 per 2-1, e due vittorie interne, ancora con il Torino (4-2 nel 1967) e 5-0 all'Alessandria nel 2016.

La storia delle sfide di Coppa Italia in un derby casalingo ha come ultimo precedente la vittoria per 1-0 ai supplementari il 27 dicembre 2017, con gol di Cutrone.

Nel 2000 l'Inter si impose per 3-2 nell'andata dei quarti (al ritorno finì 1-1 quindi l'Inter passò il turno). Nel 1998 il memorabile 5-0, sempre nei quarti di andata, con reti di Albertini su rigore, Ganz, Savicevic, Colonnese (autorete) e Nilsen. Nel 1985 fu semifinale, ma Milan-Inter si giocò al ritorno. Finì 1-1 (Brady su rigore per l'Inter e Scarnecchia per il Milan) ma grazie al 2-1 corsaro dell'andata il Milan raggiunse la Finale, che però poi perse contro la Sampdoria. Nel 1977 Milan-Inter fu la finale, e il Milan si impose 2-0 con reti di Aldo Maldera e Braglia.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Tre le espulsioni di giocatori rossoneri in derby di Coppa Italia, una sola con il Milan in casa: fu Filippo Galli nel derby del 12 Ottobre 1994, vinto dell'Inter per 2-1. Una invece l'espulsione di un giocatore dell'Inter, ma quando i nerazzurri giocavano in casa.

In Coppa Italia solo due giocatori sono riusciti a realizzare una doppietta in un derby di Coppa Italia: Papin in un Inter-Milan 0-3 del 1993 e Shevchenko in un Milan vs Inter 2-3 del 2000.

Settimo derby per Pioli alla guida del Milan, solo due volte finora "in casa", un pareggio e una sconfitta.

Arbitrerà Mariani di Aprilia: sarà la 14ma partita alla direzione del Milan, finora 8 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Anche un derby tra i suoi precedenti: è l'Inter vs Milan 1-2 nella Serie A 2020-21, con la doppietta di Zlatan Ibrahimovic e gol di Lukaku.

