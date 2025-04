Milan-Inter, Pulisic scalda i motori: già a segno due volte contro l'Inter

Pulisic vs Inter, l'americano si esalta nei derby

Trascinatore di questa stagione insieme a Reijnders, Christian Pulisic rappresenta un vero e proprio totem per l'attacco rossonero. Proprio contro l'Inter, l'americano ha saputo esaltarsi più volte. Prima segnando uno splendido gol nel Derby di settembre, poi vinto dal Milan grazie al colpo di testa di Gabbia. Successivamente è stato decisivo in Arabia Saudita, scatenando la rimonta dei rossoneri in finale di Supercoppa. Questa sera il terzo atto?

I numeri di Pulisic:

PRESENZE SERIE A: 62 (tutte con il Milan)

GOL IN SERIE A: 21

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 98 (tutte con il Chelsea)

GOL IN PREMIER LEAGUE: 20

PRESENZE BUNDELIGA: 90 (tutte con il Borussia Dortmund)

GOL IN BUNDESLIGA: 13

PRESENZE TOTALI NEI 5 MAGGIORI CAMPIONATO EUROPEI: 250



SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-INTER

Arbitro: Michael Fabbri

Assistenti: Preti – Baccini

IV uomo: Ayroldi

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Streaming: Mediaset Infinity

TV: Canale 5

Web: live testuale su MilanNews.it