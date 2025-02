Milan, Joao Felix è stato voluto fortemente da Sergio Conceiçao

Ieri il Milan ha chiuso un altro grande colpo del suo mercato invernale, vale a dire l'arrivo dal Chelsea di Joao Felix in prestito secco da due milioni di euro. Come riporta il Corriere della Sera, il portoghese, che nel 2019 era stato pagato 126 milioni dall'Atletico Madrid per prenderlo dal Benfica e che solo l'estate scorsa i Blues hanno investito 52 milioni per portarlo a Londra, è stato voluto fortemente in rossonero da Sergio Conceiçao. Un ruolo importante e decisivo nella trattativa lo ha avuto il suo agente Jorge Mendes.

A fare spazio nella rosa del Milan a Joao Felix è stato Noah Okafor che si è trasferito al Napoli in prestito da 2 milioni con diritto di riscatto fissato 23 milioni di euro. Dopo aver seguito tanti altri giocatori per sostituire Kvaratskhelia passato al PSG, come per esempio Garnacho, Adeyemi, Saint-Maximin, alla fine il club partenopeo ha virato sull'attaccante svizzero del Diavolo che già era stato a un passo dal Lipsia in questa finestra di mercato invernale.