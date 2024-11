Milan, Jovic non è più in nazionale ma è rimasto ad allenarsi a Belgrado (in accordo con il club rossonero)

Luka Jovic era stato inserito nella lista dei convocati della Serbia per le gare contro Svizzera e Danimarca, ma ieri l'attaccante rossonero non è partito per giocare stasera contro la nazionale di Okafor. Come riferisce gazzetta.it, lo staff medico della Serbia lo ha valutato e ha constatato che la pubalgia resta un problema.

Il centravanti del Milan non è quindi più a disposizione del suo commissario tecnico, ma, in accordo con il club di via Aldo Rossi, è rimasto ad allenarsi a Belgrado seguito da uno specialista della nazionale. Tornerà presto a Milano, anche se la sua presenza tra i convocati di Paulo Fonscea per Milan-Juventus appare quasi impossibile.