Milan-Juventus, il pareggio a San Siro in sfide di Serie A manca da 10 anni

Domenica sera a San Siro andrà in scena una classicissima del nostro calcio: Milan-Juventus. Controllando le statistiche, vediamo che il pareggio nelle sfide di Serie A nei match giocati a Milano, manca da 10 anni. Era il 25 febbraio 2012 quando il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Antonio Conte, pareggiarono 1-1. Per intenderci questa è la famosa partita del ‘Gol di Muntari’. Dopo quel match sono arrivate 3 vittorie per i rossoneri e 6 per i bianconeri.

