Milan-Juventus, un altro pareggio per 0-0: il dato risalente al 2007

Termina tra i fischi di San Siro il big match tra Milan e Juve ma di "big" c'è stata solamente la noia che i 90 minuti hanno offerto, con i rossoneri che hanno concluso in porta solamente all'ultima conclusione, nemmeno pericolosa. Un'occasione sciupata per la squadra di Fonseca che doveva ssolutamente vincere per rientrare sulla vetta che invece ora rischia di allontanarsi ulteriormente.

STATISTICHE OPTA

Milan e Juventus hanno pareggiato due gare di fila a reti inviolate in campionato (0-0, sia lo scorso 27 aprile sia oggi) solo per la terza volta nella loro storia in Serie A - dopo i due tra marzo 2006 e dicembre 2007 e tra maggio-ottobre 1988.