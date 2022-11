Milan, Kalulu è il settimo rinnovo rossonero nel 2022

MilanNews.it

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, il rinnovo di Pierre Kalulu ieri pomeriggio fino al 2027 con i colori rossoneri, è il settimo prolungamento di contratto che la società di via Aldo Rossi mette nero su bianco con un proprio tesserato in questo 2022. Gli altri: Theo, Gabbia, Tomori, Pobega, Tonali e Krunic. E in questa conta non si considera anche l'accordo con Stefano Pioli raggiunto qualche settimana fa.