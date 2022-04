© foto di DANIELE MASCOLO

Come riportato dal Giudice Sportivo con la nota numero 263, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori hanno raggiunto la quarta ammonizione in campionato ed entrano, di conseguenza, nella lista dei diffidati, che comprendeva già i rossoneri Brahim Diaz e Alessio Romagnoli. In caso di nuova ammonizione, i calciatori citati sarebbero poi squalificati.