Milan, Kalulu e Tomori tra i difensori più bravi nei tackle in Europa

Il sito di statistiche squawka,com ha rilasciato un'interessante statistica inerente ai difensori dei maggiori campionati europei. Il dato riguarda la percentuale di tackle riusciti. Nella top-10 rilasciata da Squawka trovano posto sia Pierre Kalulu che Fikayo Tomori. Il difensore francese si trova addirittura in seconda posizione con 35 interventi riusciti su 42 tentati:dunque l'83% dei tackle sono stati portati a buon fine dal 2000 rossonero. Tomori, da parte sua, occupa la sesta posizione con il 79% dei tackle riusciti: nello specifico 53 su 67. Un'ulteriore riprova della forza e dell'affidabilità dell'attuale coppia di centrali di Stefano Pioli che, in tutto il mese di marzo, non ha concesso nessuna rete agli avversari.