Ibrahimovic tornerà in Italia domani, dopo aver trascorso gli ultimi mesi in Svezia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ultimo “assente giustificato” resterà Kessié .Il giovane centrocampista aspetta che in Costa d’Avorio riaprano le frontiere per salire su un aereo e rientrare a Milano.