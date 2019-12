Milan, Kessie torna titolare dopo tre partite

Franck Kessie torna nella formazione titolare del Milan dopo tre partite: il centrocampista rossonero scenderà infatti in campo dal primo minuto oggi pomeriggio contro il Parma. Nelle ultime tre gare di campionato del Diavolo, l'ivoriano è rimasto in panchina per 90' contro la Lazio, non è stato convocato per la sfida contro la Juventus, mentre una settimana fa a San Siro contro il Napoli è entrato nella ripresa.