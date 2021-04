Franck Kessie, attualmente a nove reti in questo campionato, potrebbe diventare il primo centrocampista rossonero ad andare in doppia cifra di gol dopo le prime 29 partite stagionali di Serie A da Kaká nel 2008/09. L'ivoriano comunque in stagione ha già raggiunto quota 10 gol stagionali grazie alla rete segnata in Europa League contro la Stella Rossa.