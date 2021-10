Milan, Kjaer pilastro della difesa della Danimarca: 0 gol subiti in 7 partite nelle qualificazioni a Qatar 2022

Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, in Nazionale è un vero pilastro della difesa della sua Danimarca. La squadra allenata da Kasper Hjulmand infatti è ancora a 0 gol subiti nelle 7 partite giocate nelle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. La Danimarca è l’unica Nazionale che non ha ancora subito reti in queste partite che portano al mondiale dell’anno prossimo.