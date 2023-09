Milan, Krunic convocato dalla Bosnia nonostante l'infortunio. Il ct: "Ci hanno detto che può recuperare"

vedi letture

Rade Krunic, attualmente infortunato al flessore della coscia destra, è stato convocato dalla Bosnia per le gare valide per le qualificazioni ad Euro 2024 del 13 e 16 ottobre, rispettivamente contro Liechtenstein e Portogallo.

È ancora da capire ovviamente se il calciatore sarà disponibile e se verrà liberato dal Milan. Il ct della Bosnia Milosevic intanto, riporta gazzetta.it, ne parla in conferenza: "Abbiamo avuto notizie per cui potrebbe essere pronto per quelle date".