Milan, l'accordo con Sanches c'è da tempo. Arrivo? Si attende la decisione della DNCG

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, tra Milan e Renato Sanches l'accordo è stato raggiunto da tempo, tanto che il calciatore sarebbe già stato a Milano in maggio. Maldini e Massara hanno trattato con Mendes nelle scorse settimane e hanno abbassato le pretese del calciatore che dovrebbe in rossonero dovrebbe firmare un contratto da 3 milioni più bonus. Ora resta da capire quando arriverà. Con il Lille ci si accorderà tra i 18 e i 20 milioni ma il club francese deve prima capire quale piano finanziario seguire. La decisione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni con la DNCG chiamata a scegliere tra Letang, presidente del club, e Marlylin Partners, fondo proprietario. In base a questo la società deciderà se cedere i suoi giocatori prima del 30 giugno o a partire da Luglio.