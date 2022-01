Milan, l'affare Lazetic è il quinto trasferimento più costoso dalla Serbia all'Italia

Qualche giorno fa il Milan ha comunicato ufficialmente l'acquisto di Marko Lazetic dalla Stella Rossa per 4 milioni di euro più bonus. Come riportato da Transfermarkt, quello che comprende l'attaccante classe 2004 è il quinto trasferimento più costoso dalla Serbia all'Italia: prima del neo rossonero ci sono Dejan Stankovic alla Lazio (nel 1999 per 12,4 milioni di euro), Jovetic alla Fiorentina (nel 2008 per 8 milioni), Ljajic alla Fiorentina (nel 2009 per 6,8 milioni) e Mikenkovic alla Fiorentina (nel 2017 per 5.1 milioni di euro).