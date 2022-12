Milan, l'avversario di oggi: il Lumezzane, primo in classifica in Serie D nel Girone B

MilanNews.it

Il Milan, tra poco, esattamente alle ore 14:30, scenderà in campo a Milanello per la prima amichevole invernale in preparazione alla ripresa del campionato, fissata il 4 gennaio. La banda di Stefano Pioli, infatti, sfiderà il Lumezzane, società che milita in Serie D e che comanda il Girone B con 33 punti (28 gol fatti e sette subiti in quattordici partite, ndr).