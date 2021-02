Milan, l'ex obiettivo rossonero Kabak verso il Liverpool di Klopp

Come riportato da TMW, Ozan Bakak, obiettivo di mercato del Milan per diverso tempo, potrebbe andare al Liverpool in prestito con obbligo di riscatto. La squadra di Klopp, dopo aver preso Ben Devies, non vuole fermarsi e ha in mente Kabak per rafforzare ulteriormente la difesa. Lo Schalke 04, qualora cedesse Kabak, potrebbe prendere Shkodran Mustafi dell'Arsenal, anch’egli ex obiettivo di mercato del Diavolo.