Milan, l'ex rossonero Pasalic è il miglior marcatore in campionato dell'Atalanta

© foto di Imago/Image Sport

Dati i diversi problemi fisici che hanno colpito Duvan Zapata, Luis Muriel e Josip Ilicic, il miglior marcatore stagionale in campionato dell’Atalanta è l’ex giocatore del Milan, Mario Pasalic. Il croato, classe 1995, ha realizzato in questo campionato per ora ben 13 gol, davanti a Zapata fermo a 10 e a Muriel 9. Pasalic nella stagione 2016/2017 militò nel Milan e segnò 5 gol in 24 presenze complessive in Serie A.