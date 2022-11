Milan, l'MVP del mese di novembre è Olivier Giroud

Il Milan ha reso noto, attraverso i propri canali social ufficiali, l'MVP scelto dai tifosi per il mese di novembre. Il calciatore selezionato è stato Olivier Giroud, autore di una doppietta contro il Salisburgo e di un gol stupendo all'ultimo minuto contro lo Spezia. Il video celebrativo pubblicaton su Twitter dal club rossonero.

Unreal @_OlivierGiroud_ is your @emirates MVP for the Month of November!



Strepitoso Oli: avete scelto lui come MVP di novembre!

#SempreMilan pic.twitter.com/eJzdiUnSmZ