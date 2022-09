Milan, l'MVP della partita contro il Salisburgo è Alexis Saelemaekers

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come di consueto i tifosi del Milan hanno potuto votare tramite l'applicazione ufficiale del club rossonero il migliore in campo della sfida di ieri sera contro il Salisburgo. A vincere la votazione è stato l'autore del gol Alexis Saelemaekers, a segno per la prima volta in Champions. Dopom di lui i calciatori che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze sono stati Leao e Theo Hernandez. Il Milan ha scritto su Twitter: "Primo gol in Champions League e premio di MVP contro il Salisburgo: bravo Alexis!"